Matinée du piano avec Maroussia Gentet et Wilhem Latchoumia Salle de l’institut Orléans, dimanche 28 avril 2024.

Matinée du piano avec Maroussia Gentet et Wilhem Latchoumia Dimanche 28 avril 2024 à 10h45, venez assister au récital donné par Maroussia Gentet et Wilhem Latchoumia, anciens lauréats et membres du Jury de la 16e édition du Concours. Dimanche 28 avril, 10h45 Salle de l’institut 5€ ou gratuit pour les moins de 18 ans ainsi que pour les élèves des Ecoles de musique et Conservatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T10:45:00+02:00 – 2024-04-28T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T10:45:00+02:00 – 2024-04-28T12:00:00+02:00

Le dimanche 28 avril 2024 à 10h45, en clôture de la première partie du Concours 2024, venez assister au récital donné par Maroussia Gentet et Wilhem Latchoumia, Premiers Prix du Concours international de piano d’Orléans (2018 et 2006) et Membres du Jury de la 16e édition du Concours.

Programme (1h15) :

Maroussia Gentet

Frédéric Chopin, Préludes (sélection)

Hector Parra, Siza – Deuxième étude d’architecture

Wilhem Latchoumia

Heitor Villa-Lobos, Choro 5 « Alma Brasileira »

Heitor Villa-Lobos, Cirandas I – X

Pierre Jodlowski, Série Noire « Thriller » pour piano et électronique

Maroussia Gentet & Wilhem Latchoumia

Maurice Ravel, Ma Mère l’Oye – pour piano à quatre mains

—————

Salle de l’Institut

4 place Sainte-Croix, 45000 Orléans

Tarif unique : 5 euros/concert*

*Entrée gratuite pour les moins de 18 ans ainsi que pour les élèves des Ecoles de musique et des Conservatoires, sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

Billetterie en ligne sur www.helloasso.com

Billetterie sur place : le matin du concert, à partir de 10h15, dans le Hall de la Salle de l’Institut.

Dans la limite des places disponibles. Placement libre.

Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/orleans-concours-international/evenements/matinee-du-piano-dimanche-28-04-2024-salle-de-l-institut-a-orleans »}] [{« link »: « http://www.helloasso.com »}]

récital piano

© Hervé Sarrazin – La Glissade // ©J.B Millot