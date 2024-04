FÊTES DE JEANNE D’ARC / Les coulisses du Centre Jeanne d’Arc Maison Jeanne d’Arc Orléans, mardi 30 avril 2024.

FÊTES DE JEANNE D’ARC / Les coulisses du Centre Jeanne d’Arc Ouvrages parus au fil des siècles, affiches, gravures, cartes postales, musique et partitions, BD, mangas, films, statues et objets… une collection hors du commun à découvrir en coulisses ! 30 avril – 7 mai Maison Jeanne d’Arc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T10:30:00+02:00 – 2024-04-30T11:30:00+02:00

Fin : 2024-05-07T14:30:00+02:00 – 2024-05-07T15:30:00+02:00

FÊTES DE JEANNE D’ARC / Les coulisses du Centre Jeanne d’Arc

Dans les étages de la Maison de Jeanne d’Arc sont conservés de très nombreux documents et objets consacrés à la figure de Jeanne d’Arc et la période médiévale. Ouvrages parus au fil des siècles, textes et illustrés, affiches, gravures, cartes postales, musique et partitions, BD, mangas, films, statues et objets… une collection hors du commun à découvrir en coulisses !

Mardi 30 avril à 10h30

Jeudi 2 mai à 10h30

Vendredi 3 mai à 10h30

Lundi 6 mai à 10h30 et 14h30

Mardi 7 mai à 14h30

Maison Jeanne d’Arc 3 place du Général-de-Gaulle, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2004056376330400097 »}]

musée Orléans