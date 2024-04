FÊTES DE JEANNE D’ARC / 50 ans d’une collection – Objets et documents issus du Centre Jeanne d’Arc Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans, mardi 30 avril 2024.

FÊTES DE JEANNE D’ARC / 50 ans d’une collection – Objets et documents issus du Centre Jeanne d’Arc Ouvrages parus au fil des siècles, affiches, gravures, cartes postales, musique et partitions, BD, mangas, films, statues et objets… une collection hors du commun à découvrir en coulisses ! 30 avril – 7 mai Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T16:00:00+02:00 – 2024-04-30T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-07T16:00:00+02:00 – 2024-05-07T17:00:00+02:00

FÊTES DE JEANNE D’ARC / 50 ans d’une collection – Objets et documents issus du Centre Jeanne d’Arc

Le Centre Jeanne d’Arc fête ses 50 ans ! Découvrez un florilège d’objets, documents et ressources documentaires de cette riche collection minutieusement conservée dans les réserves de la Maison Jeanne d’Arc.

Mardi 30 avril à 16h

Jeudi 2 mai à 16h

Vendredi 3 mai à 14h30

Mardi 7 mai à 16h

Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2313250983350400022 »}]

musée Orléans