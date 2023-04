La Belle Affaire ! Visites d’entreprises locales, 1 octobre 2023, Langeais.

À la découverte des entreprises et des savoir-faire du territoire !

Ce sont des mains qui façonnent, des têtes qui bouillonnent, des pieds qui cavalent.

Ce sont des hommes et des femmes qui forment le tissu économique local.

Programme disponible très prochainement !.

2023-10-01 à ; fin : 2023-10-31 . EUR.

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Discover the companies and know-how of the region!

These are the hands that shape, the heads that bubble, the feet that ride

These are the men and women who form the local economic fabric

Program available soon!

Descubra las empresas y el saber hacer de la región

Son las manos que dan forma, las cabezas que burbujean, los pies que cabalgan

Estos son los hombres y mujeres que forman el tejido económico local

¡Programa disponible muy pronto!

Auf Entdeckungsreise durch die Unternehmen und das Know-how der Region!

Es sind Hände, die formen, Köpfe, die sprudeln, Füße, die reiten

Es sind Männer und Frauen, die das lokale Wirtschaftsgefüge bilden

Programm in Kürze verfügbar!

Mise à jour le 2023-01-02 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE