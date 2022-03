Lacoustik – Concert avec Bardan’ Bédée, 26 mai 2022, Bédée.

Lacoustik – Concert avec Bardan’ Bédée

2022-05-26 – 2022-05-26

Bédée Ille-et-Vilaine Bédée

Mélange des personnages et des expériences de vie, Bardan’ est avant tout un rendez-vous de potes… une histoire d’hommes où on écrit avec le coeur et les tripes, où on a envie que ça explose, que ça brasse, où on exprime aussi ses doutes et ses larmes, à coup de mots et d’archet.

Le 26 mai 2022 à 20h30

Réservation par mail : lacoustik.bedee@orange.fr

Les spectacles se tiendront selon les normes sanitaires en vigueur. En cas de doute ou pour plus d’informations, merci de contacter LaCoustiK. Merci de continuer à respecter les gestes barrières.

lacoustik.bedee@orange.fr +33 2 23 43 64 38

Mélange des personnages et des expériences de vie, Bardan’ est avant tout un rendez-vous de potes… une histoire d’hommes où on écrit avec le coeur et les tripes, où on a envie que ça explose, que ça brasse, où on exprime aussi ses doutes et ses larmes, à coup de mots et d’archet.

Le 26 mai 2022 à 20h30

Réservation par mail : lacoustik.bedee@orange.fr

Les spectacles se tiendront selon les normes sanitaires en vigueur. En cas de doute ou pour plus d’informations, merci de contacter LaCoustiK. Merci de continuer à respecter les gestes barrières.

Bédée

dernière mise à jour : 2022-01-03 par