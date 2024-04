Exposition autour des 80 ans du bombardement de Bruz Espace Gauguin Bruz, mardi 7 mai 2024.

Du 12 au 20 avril, puis le 6 et 7 mai, une exposition autour des 80 ans du bombardement est organisé à l’Espace Gauguin. 12 avril – 7 mai 1

Du 2024-04-12 11:00 au 2024-05-07 18:00.

La date du 8 mai 2024 marquera les 80 ans du bombardement du centre-ville de Bruz, un an avant la signature de l’armistice. La ville de Bruz, les Amis du Boël et du patrimoine bruzois ainsi que les élèves des écoles élémentaires de la ville rendront hommage aux victimes de cet événement tragique.

Du 12 au 20 avril, puis le 6 et 7 mai, une exposition autour des 80 ans du bombardement tenue et proposée par les bénévoles de l’association Les Amis du Boël et du patrimoine bruzois, ainsi que l’exposition « Métro de la mémoire » sur les villes martyres du XXème siècle, gracieusement prêtée par l’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG).

A l’Espace Gauguin, entrée libre.

Espace Gauguin 10 avenue du Général 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine