TRAIN FANTÔME / Macula Nigra & Simon Poligné Le Volume Vern-sur-Seiche, mardi 7 mai 2024.

TRAIN FANTÔME / Macula Nigra & Simon Poligné Installation 7 mai – 8 juin Le Volume Entrée libre et gratuite

Début : 2024-05-07T15:00:00+02:00 – 2024-05-07T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T15:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Issu de la rencontre entre les plasticiens et scénographes Macula Nigra et Simon Poligné. Train Fantôme est une installation luminescente en 3 dimensions.

Regorgeant de surprises visuelles, cette maquette aux multiples jeux de couleurs, impressions et lumières, nous invite dans une fête foraine foisonnante.

Vernissage ouvert à tous le mardi 14 mai à 19h.

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Le Tertre des Bouillants Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 62 96 36 http://levolume.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 62 96 36 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.volume@vernsurseiche.fr »}]

Exposition

@Macula Nigra & Simon Poligné