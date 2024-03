Condate retrouvée : rencontre avec un archéologue Auditorium Simone Veil Bruz, mardi 7 mai 2024.

La fouille du couvent des Jacobins de Rennes de 2011 à 2013 a dévoilé le cœur de l’ancienne ville romaine. L’archéologue Gaëtan Le Cloirec nous en dévoile les passionnantes découvertes. Mardi 7 mai, 20h00 1

https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/280-condate-retrouvee#date-626

Du 2024-05-07 20:00 au 2024-05-07 22:15.

Cette fouille fut un chantier particulièrement complexe qui a réuni de nombreuses compétences techniques et scientifiques. Le couvent se trouve à l’emplacement de l’ancien cœur de la ville romaine de Condate. Celle-ci s’est développée du Ier au IV e siècle après J-C en tant que chef-lieu des Riédons. Les vestiges mis au jour sous le couvent en rappellent l’importance en révélant la vie et l’évolution de tout un quartier où se côtoyaient locaux artisanaux, édifices religieux et vastes résidences luxueuses.

Gaëtan Le Cloirec, archéologue et ingénieur de recherche à l’INRAP, nous partage sa passion lors de cette soirée du cycle Graines de sciences.

Auditorium Simone Veil Bruz, rue des Planches Bruz 35170 Ille-et-Vilaine