Sarah Anna – Salé Café Théâtre Le Bacchus Rennes, mardi 7 mai 2024.

Début : 2024-05-07 21:00

Fin : 2024-05-11 22:15

Infirmière pendant 7 ans, Sarah-Anna a vu passer pas mal d’horreur et de névroses, mais ce n’est rien à côté des petites voix qui vivent dans sa tête !

Pourquoi faut-il bien choisir son pseudo sur un site de rencontre ? Quels sont les bons côtés du viol ? Pourquoi devrait-on toujours avoir une dick-pick sur soi ? (Une photo de son pénis pour les plus de 45 ans, ou une photo du pénis de quelqu’un d’autre pour les moins de 15 cms)…

Pendant 1 heure, Sarah-Anna vous embarque dans son univers, dont vos zygomatiques ne sortiront pas indemnes !

Lauréate du festival d’humour Rire & Vilaine.

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine