Concert : inauguration de l’orgue restauré Eglise de Paramé Saint-Malo, dimanche 5 mai 2024.

Concert : inauguration de l’orgue restauré Eglise de Paramé Saint-Malo Dimanche 5 mai, 16h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-05 16:00

Fin : 2024-05-05 17:30

Concert « Nouveau Souffle » pour l’inauguration de l’orgue restauré avec Anne-Catherine Botrel (flûte traversière), Gilles Gastou (clarinette),

Loïc Georgeault (orgue). Dimanche 5 mai, 16h00 1

https://www.facebook.com/laroutedesorgues

Suite aux travaux de restauration du grand orgue de Paramé par la Manufacture Orglez et à l’occasion des festivités d’inauguration, des professeurs du Conservatoire vous proposent un concert de musique de chambre : Nouveau Souffle, c’est la parole donnée à un instrument qui retrouve sa pleine vitalité et qui peut désormais entrer en dialogue avec ses partenaires musicaux !

En prélude au concert, un lever de rideau sera proposé par les élèves de la classe d’orgue.

Retransmission du jeu de l’organiste sur grand écran.

Eglise de Paramé 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine