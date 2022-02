La terre tremble Mont-de-Marsan, 4 mars 2022, Mont-de-Marsan.

La terre tremble Le Péglé 8 Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan

2022-03-04 – 2022-03-04 Le Péglé 8 Rue du Commandant Pardaillan

Mont-de-Marsan Landes

Théâtre – 1h20 – Tout public­

Cie Contrechamp­

Tokyo. Destination provisoire pour cinq personnages en provenance des quatre coins du monde. Cinq solitudes en prise avec leurs contradictions et leurs failles, cinq destinées parallèles animées par un même désir de fuite, aspirant à une autre vie. Sans le savoir, ils vivront ensemble le tremblement de terre qui bouleversera leur existence.

Dans ce seul en scène, la Cie Contrechamp affirme son désir d’explorer les zones où théâtre et cinéma peuvent se répondre et se confondre. La comédienne alterne les points de vue et passe en un clin d’œil d’une situation à une autre, en incarnant tous les personnages : des situations qu’ils vivent aux pensées qui les traversent.

+33 6 19 04 14 85

Jonathan Michel

Le Péglé 8 Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan

dernière mise à jour : 2022-01-02 par