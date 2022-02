La Saint Valentin du Frelon d’Or Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau

La Saint Valentin du Frelon d’Or Fuveau, 11 février 2022, Fuveau. La Saint Valentin du Frelon d’Or Fuveau

2022-02-11 19:30:00 19:30:00 – 2022-02-14

Fuveau Bouches-du-Rhône Le menu spécial Saint Valentin sera proposé en menu unique :

Vendredi 11, Samedi 12 et Lundi 14 février au soir

Sur place à 110€/personne

A emporter à 95€/personne (sans le cocktail « bulles de passion »)

Notre sommelier vous proposera un accord mets & vins sur place ou à emporter si vous le souhaitez

Lundi 14 février, Soirée Live Music avec le concert du Smoky Mountain Blues Band Trio, groupe de Blues Rock Varois qui revisite avec maestro les grands standards du genre.

⚠ Réservation possible jusqu’au 9 février inclus, un acompte de 35€/personne sera demandé pour confirmer la réservation.

Le menu ne convient pas aux enfants. Fêtez votre amour avec une soirée romantique au frelon d’or, et dégustez un menu aux nuances épicées et aux inspirations sensuelles, pour des surprises visuelles et en bouche ! lefrelondor@lefrelondor.fr +33 4 88 41 55 98 https://lefrelondor.fr/ Le menu spécial Saint Valentin sera proposé en menu unique :

Vendredi 11, Samedi 12 et Lundi 14 février au soir

Sur place à 110€/personne

A emporter à 95€/personne (sans le cocktail « bulles de passion »)

Notre sommelier vous proposera un accord mets & vins sur place ou à emporter si vous le souhaitez

Lundi 14 février, Soirée Live Music avec le concert du Smoky Mountain Blues Band Trio, groupe de Blues Rock Varois qui revisite avec maestro les grands standards du genre.

⚠ Réservation possible jusqu’au 9 février inclus, un acompte de 35€/personne sera demandé pour confirmer la réservation.

Le menu ne convient pas aux enfants. Fuveau

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fuveau Autres Lieu Fuveau Adresse Ville Fuveau lieuville Fuveau Departement Bouches-du-Rhône

Fuveau Fuveau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fuveau/

La Saint Valentin du Frelon d’Or Fuveau 2022-02-11 was last modified: by La Saint Valentin du Frelon d’Or Fuveau Fuveau 11 février 2022 Bouches-du-Rhône Fuveau

Fuveau Bouches-du-Rhône