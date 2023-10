« Bébés Lecteurs » atelier lectures pour les tout-petits (3 mois-3 ans) à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 15 septembre 2023, La Roche-Chalais.

La Roche-Chalais,Dordogne

Centre de loisirs de La Roche-Chalais « La Bergerie »: Atelier lecture pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans, à 10h00, animation autour du livre.

Gratuit..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



La Roche-Chalais « La Bergerie » leisure center: Reading workshop for toddlers aged 3 months to 3 years, at 10:00 am, book-related activities.

Free admission.

Centro de ocio « La Bergerie » de La Roche-Chalais: Taller de lectura para niños de 3 meses a 3 años, a las 10.00 h, actividades basadas en los libros.

Entrada gratuita.

La Roche-Chalais Freizeitzentrum « La Bergerie »: Leseworkshop für Kleinkinder von 3 Monaten bis 3 Jahren, um 10:00 Uhr, Animation rund um das Buch.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-27 par Val de Dronne