La reverdie – Bambini Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, mercredi 27 mars 2024.

La Reverdie est une libre interprétation de l’album Petit jaune & Petit bleu de Leo Lionni, c’est une célébration poétique de l’arrivée du printemps, la phase durant laquelle la nature s’habille à nouveau de vert. Deux êtres interagissent, dansent, s’imprègnent dans un mélange des couleurs. Une fable contemporaine à voir en famille !

Chorégraphie et interprétation Pauline Bigot et Steven Hervouet / Musique Jonathan Lefèvre-Reich

Création lumière Léa Maris

Séance scolaire à 10h

Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n’y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits ! Consultez le guide en ligne

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 06 https://mazades.toulouse.fr/

Le lieu est composé d'un théâtre de 530 places où l'on peut assister à des représentations (théâtre, humour, musique et danse…) et à des rendez-vous pour les enfants, d'une salle d'exposition, des salles d'ateliers et d'un centre de loisirs.Le théâtre est un incontournable partenaire des festivals culturels toulousains. La galerie d'exposition accueille peinture, photographie et installations.Côté ateliers, la musique prédomine (piano, batterie, basse, guitare, chant polyphonique et choral). Des ateliers d'écoute liés à la programmation du Théâtre du Capitole ont lieu de janvier à juin.Des activités sportives et de plein air sont organisées à l'accueil de loisirs. Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades

