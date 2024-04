RANDONNÉE PÉDESTRE Le village Sénarens, mercredi 1 mai 2024.

Le Gym Rando Club de Saint-Araille organise une randonnée pédestre adulte et enfant (accompagnés).

Rendez-vous le mercredi 1er mai au matin pour une randonnée adultes de 9h à 11h et une randonnées enfants accompagnés de 10h à 11h.

Le départ et le retour se feront du Foyer rural de Sénarens.

Parcours vert en coteaux, familial, sans difficulté, se terminant à 11h par le pot gourmand de l’amitié offert par Gym Rando Club de Saint-Araille.

Animation par les licenciés avec un « flash mob step ».

Gratuit pour tous.

A 11h, vente de pâtisseries et entrées salées par les parents et amis de l’école au profit de la coopérative scolaire.

Possibilité de terminer la matinée par un repas convivial au foyer rural amener son pique-nique.

Dessert offert.

Sur place toilettes, boissons. .

Le village FOYER RURAL

Sénarens 31430 Haute-Garonne Occitanie

