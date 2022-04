La Reine des neiges ! Atelier de tissage de perles Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

La Reine des neiges ! Atelier de tissage de perles Dax, 27 avril 2022, Dax. La Reine des neiges ! Atelier de tissage de perles Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve Dax

2022-04-27 – 2022-04-27 Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve

Dax Landes Dax EUR 25 25 Viens créer ton bracelet au métier à tisser avec des perles en fonction de tes envies et des couleurs que tu préfères…

A partir de 8 ans – Kit fourni – 2H / 25€ +33 6 29 79 92 70 Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve Dax

dernière mise à jour : 2022-04-20 par OT Grand Dax

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve Ville Dax lieuville Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

La Reine des neiges ! Atelier de tissage de perles Dax 2022-04-27 was last modified: by La Reine des neiges ! Atelier de tissage de perles Dax Dax 27 avril 2022 Dax Landes

Dax Landes