La Pignada Trail Soustons, 22 mai 2022, Soustons.

La Pignada Trail Soustons

2022-05-22 09:00:00 – 2022-05-22 12:00:00

Soustons Landes Soustons

EUR 6 14 Venez participer à l’une des 3 manifestations de course à pied dans un cadre magnifique au cœur de la forêt de Soustons.

-9h30 un trail pour les experts de 14km.

-9h45 un trail de 8km de découverte

-9h50 une marche de 4km au profit de l’association au cœur des jumeaux.

Toutes les inscriptions se font sur le site de So chrono jusqu’au vendredi 20 mai minuit

ou sur place le samedi entre15h30 et 17h00 et le dimanche matin entre 7h30 et 9h00.

+33 7 55 61 01 07

As Soustons Running

Soustons

