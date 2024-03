Festival du conte 2024 Lénaic Eberlin « Le vieux qui lisait des romans d’amour » Salle Ph’art Capbreton, samedi 11 mai 2024.

Festival du conte 2024 Lénaic Eberlin « Le vieux qui lisait des romans d’amour » Salle Ph’art Capbreton Landes

Récit d’aventure, d’après le roman de Luis Sepulveda

LÉNAÏC ÉBERLIN [CIE BARDAF !]

ADULTES ET DÈS 12 ANS / 1H30 / TARIF A OU C

Antonio José Bolivar vit dans les profondeurs de la forêt amazonienne, en grande amitié avec le

peuple des Shuars. Lorsque les villageois d’El Idilio les accusent à tort du meurtre d’un chasseur blanc, le vieil homme quitte ses romans d’amour (son antidote contre le venin de la vieillesse ) pour chasser le vrai coupable, une panthère majestueuse… Un récit d’aventure passionnant et passionné.

Mise en scène Alberto García Sánchez / Dramaturgie Julien Tauber / Création lumière Mathieu Lionello.

Avec le soutien de DAC de Guyane, Ministère des Outremer, GIP-ACMISA, Région Grand Est, Collectivité Européenne d’Alsace et Ville Strasbourg. Accueil en résidence L’espace culturel Les Synergies à Muttersholtz (67), La scène conventionnée Théâtre de Macouria (Guyane), La Bouilloire à Marckolsheim (67)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 16:50:00

fin : 2024-05-11

Salle Ph’art Place de la Liberté

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

