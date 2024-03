Festival du conte 2024 Layla Darwiche et Fwad Darwich « La tricoteuse de mots » Capbreton, samedi 11 mai 2024.

Festival du conte 2024 Layla Darwiche et Fwad Darwich « La tricoteuse de mots » Capbreton Landes

Conte musical

LAYLA DARWICHE et FWAD DARWICH

JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS / 1H / TARIF B

(Places limitées Réservation conseillée)

Conte musical

LAYLA DARWICHE et FWAD DARWICH

La tricoteuse de mots

Dans sa maison au bout du monde, une femme vit seule et se parle à elle-même. Des mots doux, des

mots piquants, des mots d’amour roulent à ses pieds il y en a partout ! Un jour, elle prend ses aiguilles et

se met à tricoter. Un mot à l’envers, un mot à l’endroit, et des histoires d’amour et de ruse naissent sous ses

doigts.

JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS / 1H / TARIF B

(Places limitées Réservation conseillée) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 15:00:00

fin : 2024-05-11

Chapiteau

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival du conte 2024 Layla Darwiche et Fwad Darwich « La tricoteuse de mots » Capbreton a été mis à jour le 2024-03-14 par OTI LAS