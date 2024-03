Festival du conte 2024 Apéro conte Capbreton, samedi 11 mai 2024.

Festival du conte 2024 Apéro conte Capbreton Landes

JIHAD DARWICHE ET DANIEL L’HOMON Apéro-conte

Un bouquet d’histoires qui promet d’être exaltant et exalté. Jihad Darwiche et Daniel L’Homond, deux faiseurs de rêves certifiés, abolissent les frontières et nous baladent d’un coin du monde à l’autre.

TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS / 40 MIN / GRATUIT

JIHAD DARWICHE ET DANIEL L’HOMON Apéro-conte

Un bouquet d’histoires qui promet d’être exaltant et exalté. Jihad Darwiche et Daniel L’Homond, deux faiseurs de rêves certifiés, abolissent les frontières et nous baladent d’un coin du monde à l’autre.

TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS / 40 MIN / GRATUIT .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 18:30:00

fin : 2024-05-11

Chapiteau

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival du conte 2024 Apéro conte Capbreton a été mis à jour le 2024-03-14 par OTI LAS