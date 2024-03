Festival du conte 2024 Soirée Québécoise Salle Ph’art Capbreton, samedi 11 mai 2024.

Festival du conte 2024 Soirée Québécoise Salle Ph’art Capbreton Landes

Une dernière association inédite, celle de deux conteurs québécois, qui ont enchanté le festival

par le passé. Au menu ? Sans doute des contes merveilleux, un peu d’étrange et de fantastique,

des craques de tout poil, des chansons, des complaintes… Parions sur un alliage de contes

traditionnels et de création, servis avec une sauce à l’érable bien épicée.

ADULTES ET DÈS 12 ANS / 1H15 / TARIF A OU C EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 21:15:00

fin : 2024-05-11

Salle Ph’art Place de la Liberté

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

