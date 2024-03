Festival du conte 2024 Emilien Médail « Wet Side Story » Parc du mini golf Capbreton, samedi 11 mai 2024.

Festival du conte 2024 Emilien Médail « Wet Side Story » Parc du mini golf Capbreton Landes

ÉMILIEN MÉDAIL [CIE MECHANIC]

Wet Side Story

TOUT PUBLIC / 40 MIN / GRATUIT

Opéra Mouillé

La salle de bain, petit lieu anodin, est parfois le théâtre des plus grandes pièces, des plus belles

comédies musicales et des aventures les plus épiques. On y ose tout car on est seul. Dans cet opéra mouillé, l’acrobatie côtoie le chant lyrique, les fleurs de douche deviennent des objets de jonglerie, et une modeste baignoire, un drakkar à l’abordage. Une plongée en apnée contrôlée, jubilatoire !

TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS / 45 MIN / GRATUIT .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 11:45:00

fin : 2024-05-11

Parc du mini golf 41 Avenue Pompidou

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

