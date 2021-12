La Pastorale Maurel Aix-en-Provence, 30 janvier 2022, Aix-en-Provence.

La Pastorale Maurel Théâtre du Jeu de Paume 21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence

2022-01-30 15:00:00 – 2022-01-30 Théâtre du Jeu de Paume 21 Rue De l’Opéra

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Cette langue d’Oc, ce Provençal maritime, si cher à Victor Gélu et Frédéric Mistral, revêt ici, sous la plume d’Antoine Maurel, ses habits de lumière. C’est un texte de toute beauté, d’une admirable richesse qui vous est proposé. Longuement travaillé, il témoigne d’une grande maîtrise du théâtre comme de la langue.



Composée de cinq actes, dont quatre sont en provençal et un, qui n’est pas joué, en français.

Le spectacle est entièrement joué en provençal, mais même un parisien pourrait comprendre… Dans un souci d’accessibilité et de partage, il sera sur-titré en français, avec la même technique que celle des opéras du festival d’Aix. Le talent et la passion des acteurs, la mise en scène et la présence des animaux, tout est réuni pour faire de ce spectacle provençal un évènement universel à la portée de tous



C’est au cœur de cette société avec ses joies, ses peines, ses espoirs et ses labeurs que la pastorale vous invite à vivre pendant près de quatre heures.



Appuyés par la présence d’un orchestre d’une quinzaine de musiciens, d’une chorale, les acteurs, chanteurs, danseurs, tous parfaitement habités par leurs personnages, évolueront dans une mise en scène complètement revisitée et parfaitement maîtrisée. Elle est l’œuvre d’une grande lignée d’artistes aixois.



La Pastorale est une magnifique leçon d’espérance dont le sens profond est compris par tous les publics.

Ne manquez pas ce grand spectacle qui reste, au-delà de son caractère typique et historique d’une grande humanité et qui vous ouvre les portes de la sociabilité provençale. Il prolongera admirablement les fêtes calendales et saura faire revivre, aux petits comme aux grands, la belle féerie des Noëls provençaux.



Un moment exceptionnel du patrimoine culturel provençal, cette pièce théâtrale en quatre actes, créée en 1844, est la représentation anachronique et extrapolée en Provence de la naissance du Christ accompagnée de maintes péripéties. Les comédiens amateurs, en costumes régionaux des années 1800-1830, interprètent une chronique des mœurs de l’époque dont certaines sont encore conservées. Entre divertissement et émotion, un spectacle pour tous, parlé et chanté en provençal (sur-titrage français).

Dans l’écrin du théâtre du Jeu de Paume, venez découvrir, en direct-live, la pièce la plus jouée en Provence ! Créée en 1844, ce spectacle vous sera entièrement présenté en langue aixoise

http://www.effort-artistique.fr/

Théâtre du Jeu de Paume 21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2021-12-13 par