“La Passem” course relais Saint-Martin-de-Seignanx, 2 juin 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

“La Passem” course relais Saint-Martin-de-Seignanx

2022-06-02 14:00:00 – 2022-06-05

Saint-Martin-de-Seignanx Landes Saint-Martin-de-Seignanx

EUR Autant sportive que culturelle, LA PASSEM est organisée par l’association Ligams, et se veut transversale, festive, populaire, solidaire et engagée.

Durant la course, un témoin symbolisant la Lenga Nosta est transmis de main en main à chaque kilomètre. Il contient un message tenu secret jusqu’à l’arrivée. Cette course se tient tous les deux ans à travers le territoire de Gascogne (Béarn, Bigorre, Landes, Bas-Adour).

600 kms seront courus pendant 4 jours et 3 nuits sans interruption.

Le départ aura lieu le 2 juin à 14h à Saint-Martin de Seignanx puis se dirigera jusqu’à Urt, sa 1ère étape, via Saint-André-de-Seignanx, Saint-Barthélémy, et Saint-Laurent-de-Gosse. Cette course est libre et sans inscription. Les fonds collectés sont ensuite distribués à des organismes soutenant des projets visant à favoriser la transmission de la Lenga Nosta. Achetez vos kilomètres de soutien !

Autant sportive que culturelle, LA PASSEM est organisée par l’association Ligams, et se veut transversale, festive, populaire, solidaire et engagée.

Durant la course, un témoin symbolisant la Lenga Nosta est transmis de main en main à chaque kilomètre. Il contient un message tenu secret jusqu’à l’arrivée. Cette course se tient tous les deux ans à travers le territoire de Gascogne (Béarn, Bigorre, Landes, Bas-Adour).

600 kms seront courus pendant 4 jours et 3 nuits sans interruption.

Le départ aura lieu le 2 juin à 14h à Saint-Martin de Seignanx puis se dirigera jusqu’à Urt, sa 1ère étape, via Saint-André-de-Seignanx, Saint-Barthélémy, et Saint-Laurent-de-Gosse. Cette course est libre et sans inscription. Les fonds collectés sont ensuite distribués à des organismes soutenant des projets visant à favoriser la transmission de la Lenga Nosta. Achetez vos kilomètres de soutien !

+33 5 59 30 60 34

Autant sportive que culturelle, LA PASSEM est organisée par l’association Ligams, et se veut transversale, festive, populaire, solidaire et engagée.

Durant la course, un témoin symbolisant la Lenga Nosta est transmis de main en main à chaque kilomètre. Il contient un message tenu secret jusqu’à l’arrivée. Cette course se tient tous les deux ans à travers le territoire de Gascogne (Béarn, Bigorre, Landes, Bas-Adour).

600 kms seront courus pendant 4 jours et 3 nuits sans interruption.

Le départ aura lieu le 2 juin à 14h à Saint-Martin de Seignanx puis se dirigera jusqu’à Urt, sa 1ère étape, via Saint-André-de-Seignanx, Saint-Barthélémy, et Saint-Laurent-de-Gosse. Cette course est libre et sans inscription. Les fonds collectés sont ensuite distribués à des organismes soutenant des projets visant à favoriser la transmission de la Lenga Nosta. Achetez vos kilomètres de soutien !

Ligams

Saint-Martin-de-Seignanx

dernière mise à jour : 2022-04-20 par