Festival du conte Place de la Liberté Capbreton, mercredi 8 mai 2024.

Festival du conte Place de la Liberté Capbreton Landes

La 35ème édition fera la part belle aux artistes qui ont marqué le festival et sera l’occasion de découvrir d’autres conteneurs, en multipliant les propositions artistiques autour de la thématique de l’an dernier langues, cultures et récits du monde. Créations, performances, conférences, rencontre

La 35ème édition fera la part belle aux artistes qui ont marqué le festival et sera l’occasion de découvrir d’autres conteneurs, en multipliant les propositions artistiques autour de la thématique de l’an dernier langues, cultures et récits du monde. Créations, performances, conférences, rencontres, soit 29 rendez-vous proposés par 24 artistes et deux classes de l’école élémentaire Saint-Exupéry. Jihad, Layla et Najoua Darwiche, Ladji Diallo, Lénaïc Eberlin, Michel Faubert, Jean-Jacques Fdida, Marien Guillé, Yannick Jaulin, Daniel L’Homond, Pépito Matéo, Frédéric Naud, Abbi Patrix, Myriam Pellicane, Gérard Potier, Alberto Garcia Sanchez, Nadine Walsh et les compagnies de rue J’ai vu Louisa, Leandre et Mechanic. Rien que du beau monde ! Le tout emballé par Yohann Métay, maître de cérémonie attitré du festival. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-11

Place de la Liberté Casino municipal

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival du conte Capbreton a été mis à jour le 2024-02-21 par OTI LAS