Festival du conte 2024 Jean Jacques Fdia « Rencontre contée » Capbreton, mercredi 8 mai 2024.

A la découverte du Grand Livre des Contes et du répertoire merveilleux.

TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS / 50 MIN / GRATUIT

Conteur, musicien, comédien, metteur en scène, Jean-Jacques Fdida est également auteur de

nombreux livres publiés dans la collection Contes des Sages au Seuil ou chez Didier Jeunesse. Pour

saluer la 35ème édition, ce familier du festival nous offre une rencontre originale à mi-chemin entre

conférence et spectacle, autour de son magnifique ouvrage Le Grand Livre des Contes. Rencontre suivie d’une dédicace au stand de la librairie Le Vent Délire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 14:30:00

fin : 2024-05-08 15:20:00

Chapiteau

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

