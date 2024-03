Festival du conte 2024 Restitution des élèves de l’école Saint-Exupéry Capbreton, mercredi 8 mai 2024.

RESTITUTION DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SAINT-EXUPÉRY

Le Bestiaire du Gouf

TOUT PUBLIC / 40 MIN / GRATUIT

Les enfants de 2 classes vous invitent à découvrir les 8 histoires qu’ils ont inventées à partir de 8 lieux emblématiques du Gouf. Cette création est l’aboutissement des ateliers animés par Achille Grimaud et Ariane Buresi (conteurs) ainsi que Lucile Placin (illustratrice) et de rencontres scientifiques avec Hugo Verlomme (écrivain et journaliste), Nicolas Bidou et Thierry Rebu (Cap Gouf Exploration), Aurore Toulot (Association de suivi des mammifères marins Itsas Arima), Amélie Carraut (biologiste marine) et Jean-François Bourillet (IFREMER). Un projet porté par le Pôle de l’Oralité de la Ville de Capbreton et l’école Saint-Exupéry avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le rectorat de Bordeaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 11:30:00

fin : 2024-05-08

Départ Chapiteau

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

