Festival du conte 2024 Soirée d’ouverture Salle Ph’art Capbreton, mercredi 8 mai 2024.

LADJI DIALLO, YANNICK JAULIN, FRÉDÉRIC NAUD, ABBI PATRIX ET ALBERTO GARCIA SANCHEZ

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS / 1H45 / TARIF A OU C

Récits et chansons en langues africaine, espagnole, française, norvégienne, vendéenne, langue inventée… Une performance collective tramée tout spécialement pour la 35ème édition, par 5 authentiques aventuriers du verbe, qui ont fortement marqué le Festival et s’apprêtent à emballer comme il faut cette soirée unique. Un feu d’artifice de paroles vives et ardentes à ne surtout pas manquer !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 21:15:00

fin : 2024-05-08

Salle Ph’art Place de la Liberté

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

