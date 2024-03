Festival du conte 2024 Compagnie j’ai vu Louisa « J’ai vu Louisa et Gaspard » Place de l’Hôtel de Ville Capbreton, mercredi 8 mai 2024.

Déambulation de marionnettes à taille humaine, musicale et intimiste

TOUT PUBLIC / 1H / GRATUIT

Une rencontre troublante, tendre et poétique avec deux marionnettes réalistes à taille humaine. Louisa, vieille dame aventureuse et touchante de 82 ans, vous proposera de la suivre, de partager un café, une étreinte, quant à Gaspard, vieux monsieur de 86 ans, échappé d’un EHPAD, vous pourrez l’aider à retrouver son domicile ou à dérober un vélo…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 10:30:00

fin : 2024-05-08 11:30:00

Place de l’Hôtel de Ville Casino municipal

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

