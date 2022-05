La Méricourtoise Étinehem-Méricourt (Méricourt-sur-Somme) Étinehem-Méricourt Catégories d’évènement: Étinehem-Méricourt

le dimanche 26 juin

Le Team Val d’Ancre lance La Méricourtoise, un événement sportif qui se déroulera le 26 juin 2022. Au programme, plusieurs épreuves sportives à destination des vététistes et des randonneurs. Pour cette première édition, la Méricourtoise propose deux parcours VTT et un parcours pédestre. Les vététistes auront la possibilité de choisir entre un balade de 25 ou de 55 km. Les randonneurs n’auront qu’un parcours de 12 km. Les inscriptions se dérouleront sur place à Méricourt-sur-Somme (Étinehem-Méricourt) à partir de 8h. Les départs seront donnés à 9h.

VTT : 5€ / Rando : 3€

Le Team Val d’Ancre organise la première édition de la Méricourtoise. Une animation sportive destinée aux vététistes et aux randonneurs Étinehem-Méricourt (Méricourt-sur-Somme) Méricourt-sur-Somme Étinehem-Méricourt Méricourt-sur-Somme Somme

2022-06-26T08:00:00 2022-06-26T13:00:00

