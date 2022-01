La marche de la Chandeleur Orval Orval Catégories d’évènement: Cher

2022-02-06 08:00:00 08:00:00 – 2022-02-06 10:00:00

Orval Cher Orval 4 EUR Marche de la chandeleur organisée par la municipalité d’Orval au profit du Téléthon. Départ et ravitaillement sur Orval (centre socioculturel), Bouzais (gîte communal) et Orcenais (salle des fêtes). Vente de crêpes et vin chaud aux marcheurs comme aux non-marcheurs. Inscription entre 8h et 10h. +33 2 48 96 57 40 https://www.ville-orval.fr/ Municipalité d’Orval

