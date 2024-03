La Grande Randonnée vers Paris Brocéliande de Campénéac à Plélan Campénéac, vendredi 29 mars 2024.

La Grande Randonnée vers Paris Brocéliande de Campénéac à Plélan Campénéac Morbihan

En 2024, la FFRandonnée organise la Grande Randonnée vers Paris pour célébrer les Jeux Olympiques et encourager la pratique de la marche et de la randonnée !

L’itinéraire 7 traversant la Bretagne, passe par Campénéac participez à l’étape de 25km vers Plélan-le-Grand, en passant par le château de Trécesson, la vallée de l’Aff et les forges de Paimpont ! A 9h. Gratuit. .

Château de Trécésson

Campénéac 56800 Morbihan Bretagne

