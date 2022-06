La Fraternelle – SARAB concert jazz, oriental, rock Saint-Claude, 7 juillet 2022, Saint-Claude.

La Fraternelle – SARAB concert jazz, oriental, rock

2022-07-07 – 2022-07-07

EUR Jeudi 7 juillet à 19h30 au café de la Maison du Peuple

Dans le cadre de « L’été culturel 2022 » avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté

Le groupe Sarab — mirage en arabe — combine rock, jazz moderne et musiques traditionnelles arabes.

Initié par la chanteuse franco-syrienne Climène Zarkan et le guitariste Baptiste Ferrandis, il devient vite un sextet, avec une section rythmique à l’énergie irradiante, et le trombone du brillant Robinson Khoury, dont les lignes mélodiques naviguent entre les gammes orientales et européennes, entre les ornementations, et se lient à merveille avec la voix.

Sarab joue entre la tradition et la musique d’aujourd’hui.

Après la sortie de leur premier album en 2019, ils reviennent avec « Arwah Hurra » – âmes libres -, qui prolonge les explorations musicales du premier et confronte les fractures des sociétés, arabes comme européennes. Sont conviées sur ce disque des personnalités fortes telles le percussionniste Wassim Hallal, le joueur de saz Abdallah Abozekry ou encore l’auteur engagé Alain Damasio.

GRATUIT

la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 https://www.maisondupeuple.fr/evenement/radix-zakouska/

