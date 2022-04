La fête du vélo du Piémont des Vosges Obernai, 22 mai 2022, Obernai.

La fête du vélo du Piémont des Vosges Obernai

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 18:00:00

Obernai Bas-Rhin

Les trois communautés de communes du Piémont des Vosges (Obernai, Barr et Rosheim) se sont mises d’accord pour organiser une Fête du vélo commune cette année, dans les 3 ‘villages-vélo’ : avec des circuits vélo pour découvrir le Piémont des Vosges, y compris des circuits pour les enfants, des animations et des informations sur le vélo au quotidien, le vélo loisir et le cyclotourisme.

Des animations et des circuits vélo pour tous, pour découvrir le Piémont des Vosges, à partir de trois villages-vélo » à Barr, Obernai et Rosheim.

Les trois communautés de communes du Piémont des Vosges (Obernai, Barr et Rosheim) se sont mises d’accord pour organiser une Fête du vélo commune cette année, dans les 3 ‘villages-vélo’ : avec des circuits vélo pour découvrir le Piémont des Vosges, y compris des circuits pour les enfants, des animations et des informations sur le vélo au quotidien, le vélo loisir et le cyclotourisme.

Obernai

dernière mise à jour : 2022-03-22 par