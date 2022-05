La Diagonale du Coeur du Jura – Festival de la randonnée Salins-les-Bains, 24 mai 2022, Salins-les-Bains.

La Diagonale du Coeur du Jura – Festival de la randonnée Office de Tourisme Coeur du Jura 2 Place des Salines Salins-les-Bains

2022-05-24 – 2022-05-24 Office de Tourisme Coeur du Jura 2 Place des Salines

Salins-les-Bains Jura

Mardi 24 mai 2022

Attention : randonnée incroyable ! De Salins à Poligny, nous vous invitons à traverser en vélo le Coeur du Jura au cours d’une balade de 7 heures ! Entre sentiers, routes et chemins, profitez de points de vue exceptionnels à travers le vignoble, les reculées, les belvédères et les forêts. Pour rendre l’aventure encore plus joyeuse, une pause gourmande sera proposée au Domaine de la Pinte, notre partenaire vigneron.

Pique-nique tiré du sac

Matériel à prévoir : Eau, en-cas, chaussures de marche, vêtements adaptés aux exigences de la météo, casquette, lunettes de soleil, créme solaire et pique nique

