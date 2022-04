La Classe, l’œuvre Musée de l’Ardenne, 14 mai 2022 20:00, Charleville-Mézières.

Nuit des musées La Classe, l’œuvre Musée de l’Ardenne Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

Restitution du projet “La classe, l’œuvre” autour de la thématique des différents modes d’enrichissement des collections à travers la présentation de certaines œuvres du musée

Des collégiens de 5e de la section « Classe Horaires Aménagés Art et Culture » du collège Turenne de Sedan se prêteront au jeu en endossant le rôle de guide-conférencier !

Ouvert au public en octobre 1994, le musée de l’Ardenne, musée d’archéologie d’art et d’histoire a repris le nom du musée tourné vers les arts et traditions populaires inauguré en 1959 en présence de George-Henri Rivière, au rez-de-chaussée et au premier étage du Vieux Moulin, aujourd’hui totalement dévolu au musée Arthur Rimbaud. Le nouveau Musée de l’Ardenne installé pour partie dans un des pavillons de la Place Ducale présente largement le patrimoine de la ville sous l’angle historique notamment grâce à deux plans-reliefs présentant Mézières en 1614 et Charleville en 1637 (date de la mort de Charles de Gonzague auquel le portrait réalisé par Du Monstier fait écho). Sont réunis de nombreux documents iconographiques anciens comme le plan idéal de Mérian, présentant le programme architectural du “prince architecte”, la plaque de fondation du Palais Ducal, l’ancienne apothicairerie de l’Hôtel de Dieu de Saint Louis, les différents témoignages attestant de la vitalité artisanale et proto-industrielle de Charleville et de Mézières à l’époque moderne (imprimerie, orfèvrerie…) avec un accent tout particulier sur la présentation des armes de la Manufacture de Charleville, armes fabriquées entre 1688 et 1836.

Pour les périodes plus anciennes, le musée de l’Ardenne expose une grande partie des découvertes archéologiques opérées sur le territoire de l’agglomération carolomacérienne avec des pièces phares telles que la monumentale fresque gallo-romaine de Montcy-Saint-Pierre qui bénéficie d’une mise en valeur originale au travers d’une restitution virtuelle (spectacle de 12mn) – à ce jour une réalisation unique en Europe. Parmi les objets les plus prestigieux il faut citer la remarquable cruche en verre soufflé du Bas-Empire contenant sa réplique en miniature, ainsi que l’ensemble du mobilier des tombes de chefs datant de l’époque mérovingienne mises au jour dans le quartier Manchester. Outres ses collections carolomacériennes, le musée de l’Ardenne présente plus largement le patrimoine archéologique, artistique, industriel ainsi que les arts et traditions populaires du département des Ardennes – sans oublier la collection consacrée aux Beaux-Arts.

Opened to the public in October 1994, the Musée de l’Ardenne, Museum of Archaeology of Art and History, has taken the name of the museum turned to popular arts and traditions inaugurated in 1959 in the presence of George-Henri Rivière, on the ground floor and first floor of the Vieux Moulin, Today, it is entirely devoted to the Arthur Rimbaud Museum. The new Musée de l’Ardenne, located partly in one of the pavilions of the Place Ducale, presents the city’s heritage from a historical point of view thanks to two plans-reliefs presenting Mézières in 1614 and Charleville in 1637 (date of the death of Charles de Gonzague to which the portrait made by Du Monstier echoes). Many ancient iconographic documents are gathered, such as the ideal plan of Mérian, presenting the architectural program of the “prince architect”, the foundation plate of the Ducal Palace, the ancient apothecary of the Hotel de Dieu of Saint Louis, the various testimonies attesting to the artisanal and proto-industrial vit

31 place Ducale, 08000 Charleville-Mézières, France 08000 Charleville-Mézières Grand Est