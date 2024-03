Théâtre La maison de Bernarda Alba Théâtre Charleville-Mézières, jeudi 16 mai 2024.

Un petit village andalou, dans les années 1930. À la mort de son second mari, Bernarda Alba impose à ses cinq filles célibataires un deuil où l’isolement complet est exigé. Angustias, fille aînée du premier mariage, est fiancée à Pepe le Romano, appâté par sa dot. Mais la cadette des sœurs s’est rapprochée de lui depuis longtemps. Autour de ce jeune homme, objet de convoitise, la pièce de Federico García Lorca donne à voir, sous la forme d’un huis clos, la violence d’une société verrouillée de l’intérieur.Portée par une superbe distribution féminine, Yves Beaunesne offre une pièce de répertoire avec un sens esthétique et un travail sur la musique et les chants qui touche au sublime.Autour du spectacle APÉRITIF MUSICAL à 19H15 au Foyer du ThéâtreAmour, désir et frustrationTout public Gratuit sur réservation Pour réserver, cliquez ici !

26 26 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16

fin : 2024-05-16

Théâtre Place du Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

L'événement Théâtre La maison de Bernarda Alba Charleville-Mézières a été mis à jour le 2024-03-12