Visite libre musée Arthur Rimbaud Musée Arthur Rimbaud Charleville-Mézières, samedi 18 mai 2024.

Visite libre musée Arthur Rimbaud Partez à la découverte du musée Arthur Rimbaud ! Vous pourrez admirer de nombreux documents inédits, comme les photographies de Léon et Emilie, neveu et nièce d’Arthur, ou la lettre de Stuttgart (187… Samedi 18 mai, 19h00 Musée Arthur Rimbaud Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Partez à la découverte du musée Arthur Rimbaud ! Vous pourrez admirer de nombreux documents inédits, comme les photographies de Léon et Emilie, neveu et nièce d’Arthur, ou la lettre de Stuttgart (1875) de Rimbaud à sa famille. Vous découvrirez aussi des artistes internationnellement connus qui ont rendu hommage à Rimbaud lors des anniversaires de 1991 et 2004 comme le rémois Luc Simon, le belge Charles Szymkowicz et le grand voyageur qu’était Hastaire.

Musée Arthur Rimbaud Quai Arthur Rimbaud 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

© Ville de Charleville-Mézières