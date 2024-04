Projet « La classe, l’oeuvre » Musée Arthur Rimbaud Charleville-Mézières, samedi 18 mai 2024.

Projet « La classe, l’oeuvre » Des collégiens de 4ème et 5ème de la section « Classe Horaires Aménagées Art et Culture » du collège Turenne de Sedan participent à cette opération et deviennent des passeurs de culture le temps de c… Samedi 18 mai, 20h30 Musée Arthur Rimbaud Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Des collégiens de 4ème et 5ème de la section « Classe Horaires Aménagées Art et Culture » du collège Turenne de Sedan participent à cette opération et deviennent des passeurs de culture le temps de cette soirée. Ils présenteront la vie et l’oeuvre du poète natif de Charleville à certains les objets, oeuvres d’art et manuscrits exposés.

Musée Arthur Rimbaud Quai Arthur Rimbaud 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

© Ville de Charleville-Mézières