Fête de la bière de Charleville Charleville-Mézières, vendredi 17 mai 2024.

Fête de la bière de Charleville Charleville-Mézières Ardennes

Nul besoin d’aller à Munich pour fêter la magnificence du houblon ! Chaque année, cette fête prend ses quartiers sur la Place Ducale. Le cadre est idéal pour découvrir les produits qui font toute la richesse de notre héritage culturel. Toute l’activité brassicole est représentée lors de l’évènement, la blonde, la brune, la blanche ou la rousse (Plus de 130 bières au tirage, à consommer avec modération). Ce rendez-vous est placé sous le signe de la convivialité mais est également l’occasion d’en apprendre davantage sur la composition et la fabrication du précieux breuvage; occasion aussi d’apprendre comment l’accommoder à loisir avec les spécialités régionales.Pour en savoir plus

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-20

Place Ducale

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est bieresenfete@netcourrier.com

