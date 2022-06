La Chaise Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône 16 16 Un orage gronde. Deux hommes que tout oppose se réfugient dans un lieu indéfini…



Rien, à part une chaise… Les deux veulent s’asseoir… Jusqu’où iront-ils ?

Le retour d’une pièce culte, huis clos hilarant, puis bouleversant.



