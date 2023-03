MANUEL PARIS (Blues – Rock – Reggae / F) La Boîte à Musiques, 5 mai 2023, Wattrelos.

MANUEL PARIS (Blues – Rock – Reggae / F) Vendredi 5 mai, 20h30 La Boîte à Musiques 9/6€ (demandeurs d’emploi et étudiants)

Manuel Paris est un chanteur, guitariste et songwriter originaire du Nord de la France. En 2023, il signe son deuxième album : Open Up. Les chansons sont en Anglais. Manuel Paris et ses musiciens y croisent les influences Blues, Rock et Reggae, sans plus de manière, comme le ferait un Ben Harper. Accompagné sur scène par Mike Varlet (guitare), Fabrice L’homme (basse), Gilles Chahinian (batterie) et Anatole Zéphir (claviers), il livre une musique puissante, habitée et pleine de couleurs, où domine le timbre de voix singulier et haut perché qui le caractérise.

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France

2023-05-05T20:30:00+02:00 – 2023-05-05T21:30:00+02:00

