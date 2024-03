Tom Holland Trio (BLUES / CHICAGO USA – F) La Boîte à Musiques Wattrelos, samedi 25 mai 2024.

Tom Holland Trio (BLUES / CHICAGO USA – F) Boîte à Musiques Wattrelos Samedi 25 mai, 20h30 La Boîte à Musiques T : 9/6 € Places assises et limitées – placement libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T22:30:00+02:00

Tom a grandi dans les quartiers sud de Chicago influencé par le riche héritage jazz et blues de la ville et la vaste collection de disques de son père. Il se met à la guitare en écoutant les enregistrements de Muddy Waters, Earl Hooker, John Primer et Magic Slim. C’est LV Banks qui va lui donner la chance de travailler professionnellement en l’embauchant dans son band. Quatre ans plus tard Tom rejoint the Real Deal Blues Band le band de John Primer avec lequel il va tourner et enregistrer jusqu’en 1999. C’est aussi à cette époque qu’il forme son groupe The Shuffle Kings.Il va jouer et collaborer avec les plus grands : Carey Bell, Phil Guy, AC Reed, Byther Smith, Hubert Sumlin et d’innombrables autres bluesmen et blues woman de Chicago.

En 2002 il enregistre enfin sous son nom son 1er album : « Tom Holland & the Shuffle Kings ». En 2003 c’est le légendaire James Cotton qui lui propose d’intégrer son orchestre. Ils vont ensemble durant plus de dix années tourner dans le monde entier. Fidèle d’entre les fidèles, Tom Holland se voit contraint de rechercher d’autres engagements lorsque la santé de James Cotton décline et restreint ses activités. C’est là que pour la première fois depuis longtemps il se dégage de l’ombre tutélaire des ses mentors et revient sur le devant de la scène sous son nom. En 2013 il entre en studio avec The Shuffle Kings et enregistre album « No Fluff, Just the Stuff ». Un artiste à redécouvrir…

Billetterie prochainement disponible chez Wattrelos Tourisme (réservations téléphoniques possibles)

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.75.85.86 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@wattrelos-tourisme.com »}]