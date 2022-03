La balade d’Yvain, chevalier au Lion – balade contée Concoret Concoret Catégories d’évènement: Concoret

Redécouvrez la plus célèbre des légendes arthuriennes de Brocéliande : celle des aventures du chevalier Yvain avec un nouveau circuit aux alentours de la fontaine de Barenton. Randonnée de 4h et 7 km avec peu de dénivelé.

Conseillée à partir de 10 ans

Lieu de départ communiqué à la réservation. Prévoir les bonnes chaussures de marche, de l’eau, et anti-moustiques.

Chiens non-acceptés.

+33 2 97 22 79 96 http://www.centre-arthurien-broceliande.com/

