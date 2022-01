Journées portes ouvertes au Lycée Victor Bérard Hauts de Bienne, 5 février 2022, Hauts de Bienne.

Journées portes ouvertes au Lycée Victor Bérard Lycée Victor Bérard 35 Quai Lamy Hauts de Bienne

2022-02-05 09:00:00 – 2022-02-05 16:00:00 Lycée Victor Bérard 35 Quai Lamy

Hauts de Bienne Jura

Venez découvrir toutes les filières proposées par le Lycée Victor Bérard, lors de la journée portes ouvertes qui se déroulera le samedi 5 février, de 9h à 16h. Labellisé « Lycée des métiers de l’Optique et des Microtechniques », le Lycée Victor Bérard fait figure de référence au niveau régional et national. De la formation générale et technologique à la formation professionnelle, jusqu’au cycle supérieur, chacun trouvera sa voie.

http://www.lyceemorez.fr/

Venez découvrir toutes les filières proposées par le Lycée Victor Bérard, lors de la journée portes ouvertes qui se déroulera le samedi 5 février, de 9h à 16h. Labellisé « Lycée des métiers de l’Optique et des Microtechniques », le Lycée Victor Bérard fait figure de référence au niveau régional et national. De la formation générale et technologique à la formation professionnelle, jusqu’au cycle supérieur, chacun trouvera sa voie.

Lycée Victor Bérard 35 Quai Lamy Hauts de Bienne

dernière mise à jour : 2022-01-16 par