Cette année encore, les Journées Européennes du Patrimoine vous offrent l'opportunité de découvrir les lieux emblématiques de la ville de Dole. Suivez une visite guidée, découvrez ou redécouvrez la fameuse Collégiale de Dole, l'Hôtel-Dieu, la Grande Fontaine et bien d'autres de ses sites historiques…

