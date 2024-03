Journées Européennes des Métiers d’Art Bureau d’Information Touristique La Guerche-de-Bretagne, dimanche 7 avril 2024.

A l’occasion des journées Européennes des métiers d’art, rendez-vous du 2 au 7 avril.

Maroquinerie, Horlogerie, Bijouterie, Sculpture sur bois, Vitraux de la Basilique

Les 6 et 7 avril 2024, les Journées Européennes des Métiers d’Art proposent des rencontres avec les professionnels des métiers d’art au travers de portes ouvertes, de rendez-vous d’exception, de démonstrations de savoir-faire, d’échanges, etc.

Comme beaucoup de Petites Cités de Caractère, La Guerche-de-Bretagne possède elle aussi un tissu riche de compétences et savoir-faire.

Venez les découvrir !

4 Visites autour des métiers d’Art

Virginie HERARD, Atelier de maroquinerie MANUFACTURE HARDIE.

Maroquinière, à la suite d’un CAP obtenue en 2019, Virginie Hérard parfait sa formation et ses savoir-faire auprès de maitres artisans maroquiniers selliers et malletiers. Elle apprit la précision et l’esthétique du luxe et l’excellence en travaillant sur la réalisation de produits de maroquinerie des marques françaises et belges les plus prestigieuses (LVMH, Delvaux).

Je réalise pour mes clients de la bagagerie sur mesure et personnalisée assortie à la sellerie de leur voiture d’exception. Ma mission est de donner vie aux bagages de leurs rêves et de faire voyager mes clients avec une bagagerie à la hauteur de l’élégance et du raffinement de leur voiture de prestige. […] Ce qui me passionne dans mon métier, c’est de créer ces pièces uniques, ces bagages spécialement imaginés pour UNE voiture prestigieuse, et indissociables de son élégance.

Corentin MOREAU, CM Horlogerie Bijouterie

Après avoir obtenu son CAP et son brevet des métiers d’art horlogerie à Nantes, Corentin Moreau est parti pendant 4 ans dans une horlogerie de grande marque en Angleterre où il a travaillé au service après-vente. À son retour, il a officié pendant une année dans le sud de la France, auprès d’un meilleur ouvrier de France pour parfaire ses connaissances. Aujourd’hui, il intervient sur des mécanismes, parfois fatigués, mais qui ont toujours une histoire singulière à raconter.

Je vois ça comme un jeu d’enquête. Il faut trouver le problème, puis le résoudre avec ce qu’on a, car on n’a pas toujours accès aux pièces de rechange, même les plus récentes. C’est le nerf de la guerre .

Loupe en place sur l’œil droit, lumière franche bien orientée, pince extra-fine à la main, kit de micro-tournevis pas loin, Corentin va démonter la montre. Enlever les aiguilles, le cadran, mettre à nu le mouvement. Le balancier se dévoile alors. J’ai l’impression d’opérer un cœur. J’aime cette image. À moi de faire en sorte que ça reparte.

Dimitri MIKAGUYAN, SCULPTURE SUR BOIS icônes

Dimitri Mikaguyan sculpte des icônes sur bois en mémoire de son pays la Géorgie.

Ses icônes sont exposées à la médiathèque la Salorge jusqu’au 8 avril 2024.

Des démonstrations de sculpture seront possibles en présence de l’artiste.

Les vitraux de la Basilique Notre Dame par Le Père Roger BLOT, spécialiste du patrimoine religieux

Grande église des Marches de Bretagne, Notre-Dame de La Guerche a deux titres particuliers collégiale depuis 1206 et basilique depuis 1951 (église distinguée par Rome). Sa construction s’est étalée sur plusieurs siècles, de Guillaume III à Arthur Regnault qui fit bâtir, au 19ème siècle la monumentale flèche surmontant la tour de porche gothique haute de 65 mètres.

Mais saviez-vous que ses vitraux, véritables œuvres d’art, ont aussi leur propre histoire ! Le père Roger Blot, spécialiste du patrimoine religieux au diocèse de Rennes en connaît tous les secrets.

Inscriptions au Bureau d’Information Touristique (le mardi de 10h à 13h) et à la médiathèque La Salorge. .

