TOUT L’UNIVERS – XAVIER VEILHAN / ALEXIS BERTRAND 29 et 30 mai 2024 Théâtre National de Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-29T20:00:00+02:00 – 2024-05-29T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-30T19:30:00+02:00 – 2024-05-30T20:30:00+02:00

Dans le cadre du festival Transforme, festival itinérant initié par la Fondation d’entreprise Hermès, réalisé en collaboration avec 4 théâtres partenaires : le Théâtre de la Cité internationale à Paris, La Comédie de Clermont-Ferrand, les SUBS à Lyon et le TNB.

Conçu comme une expérience poétique, ce spectacle est une traversée des échelles et mesures de la matière, inspirée de l’histoire des sciences et de ses représentations.

Une imposante sculpture de fils et de tubes métalliques lévite au-dessus du plateau. Une structure de 9 mètres d’envergure autour de laquelle le public prend place – lentement, dans la pénombre artificielle – les yeux rivés vers elle comme s’il observait les lueurs d’une galaxie lointaine. Sous l’effet de l’action conjuguée des techniciens, musiciens et performeurs, le dispositif se déplie, respire, s’anime. Il donne corps à un ensemble hétéroclite de savoirs et de sensations, de sons, d’images et d’histoires, engendré par notre insaisissable besoin de comprendre l’univers. Avec ce laboratoire-spectacle, ce concert-sculpture, cette fiction plastique, Xavier Veilhan, Eve Risser, Alexis Bertrand et Jérôme Tuncer réussissent le tour de force d’inventer une fiction en constante évolution qui se dessine aux confins du visible, du calculable et de l’hypothétique.

performance arts visuels

© Martin Argyroglo