Colloque Scientifique TR2i IUT de Saint-Malo Saint-Malo, jeudi 30 mai 2024.

Colloque Scientifique TR2i Les 30 et 31 mai 2024 se tient la quatrième rencontre scientifique en Thermique entre la Recherche Internationale et l’Industrie (TR2i) à l’IUT de Saint-Malo 30 et 31 mai IUT de Saint-Malo

Début : 2024-05-30T08:30:00+02:00 – 2024-05-30T18:15:00+02:00

Fin : 2024-05-31T08:30:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

L’Université de Rennes et l’IUT de Saint Malo, le Pole Cristal, Saint-Malo Agglomération et le Laboratoire de Génie Civil et Génie Mécanique invitent à la quatrième rencontre scientifique en Thermique entre la Recherche Internationale et l’Industrie – TR2i les 30 et 31 mai 2024 à l’IUT de Saint-Malo.

Un lieu de rencontre

Le colloque TR2i se veut une rencontre entre acteurs publics ou privés, chercheurs et jeunes chercheurs (entreprises locales, nationales ou internationales, centres de recherche, collectivités territoriales, …).

Dans un contexte international, où l’énergie devient précieuse, l’équipe organisatrice a souhaité axer ce colloque sur « le stockage d’énergie et l’efficacité énergétique ». Les acteurs présents dans ce colloque s’intéressent aux nouvelles formes et aux économies d’énergie.

Plus d’informations sur le TR2i via ce lien : https://iut-stmalo.univ-rennes.fr/colloque-tr2i

IUT de Saint-Malo 40 Rue de la Croix Desilles 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne https://iut-stmalo.univ-rennes1.fr/

