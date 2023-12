NÉMÉSIS – PHILIP ROTH / TIPHAINE RAFFIER Théâtre National de Bretagne Rennes, 29 mai 2024, Rennes.

NÉMÉSIS – PHILIP ROTH / TIPHAINE RAFFIER 29 et 30 mai 2024 Théâtre National de Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-29T20:00:00+02:00 – 2024-05-29T22:40:00+02:00

Fin : 2024-05-30T19:30:00+02:00 – 2024-05-30T22:10:00+02:00

Dans le cadre du festival Transforme, festival itinérant initié par la Fondation d’entreprise Hermès, réalisé en collaboration avec 4 théâtres partenaires : le Théâtre de la Cité internationale à Paris, La Comédie de Clermont-Ferrand, les SUBS à Lyon et le TNB.

Newark, été 1944. Bucky Cantor, jeune professeur de gymnastique, est réformé. Il dirige alors un terrain de sport du New Jersey. Survient un événement terrible : une épidémie de poliomyélite qui va bouleverser sa raison d’être.

Némésis, déesse grecque de la vengeance, frappe-t-elle, ou pas, le héros du roman de l’écrivain américain incontournable Philip Roth ? La fresque épique que signe Tiphaine Raffier ouvre la porte vers la psyché d’un homme qui ne sait plus ce qu’est l’altérité, au point de se croire porteur d’un virus contaminant les jeunes sportifs dont il s’occupe. Bucky Cantor a perdu le réel de vue et endossé une culpabilité qui fera de sa vie un enfer. Voyage dans l’Amérique des années 40 que 13 interprètes et 5 musiciennes et musiciens déplient sur scène avec virtuosité.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.t-n-b.fr/programmation/spectacles/nemesis »}]

théâtre

© Simon Gosselin